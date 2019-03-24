Увеличилось число жертв после нападения неизвестных в Мали

Более 130 человек были убиты из-за нападения неизвестных вооруженных злоумышленников на деревню возле города Банкас в Мали, передает Reuters.

До этого стало известно, что неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню.

По последним данным, в настоящее время число жертв увеличилось 134 человек, в их числе есть дети, беременные женщины и пожилые люди.

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По словам мэра города, люди, одетые как охотники донзо, ворвались в населенные пункты Огассагу и Велингара.

«Деревня Огоссагу полностью разрушена», — констатировал Гуиндо.