Мужчина в шортах прыгнул с парашютом в -30°C в Якутии и установил мировой рекорд

В Якутии мужчина прыгнул с парашютом в шортах и майке в -30°C и установил мировой рекорд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что житель Калининграда установил мировой рекорд, прыгнув с парашютом в Якутии в -30°C . Во время прыжка на нем были только короткие шорты, майка и шлем. Прыжок длился минуту.

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Также выяснилось, что это первый прыжок с парашютом у экстремала. До установления рекорда мужчина полуобнаженным полежал в снегу в Якутске.

Ранее сообщалось, что шестилетний россиянин установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях.