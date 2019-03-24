Второе за сутки землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов южных Молуккских островов в Индонезии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Как отмечается, это случилось в воскресенье, 24 марта, в 04.37 по местному времени (07.37 мск).

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Землетрясение произошло в 141 км. к северо-востоку от города Битунг. Очаг залегал на глубине 37,4 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что о землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси.