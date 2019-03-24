Сломанная печь убила семью из четырех человек в Омске

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в частном доме в Омске, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Сообщается, что по факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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«В результате острого отравления угарным газом погибли 57-летняя хозяйка дома, ее 30-летняя дочь и 2-летний внук, а также 44-летний сожитель дочери», — говорится в сообщении СК.

По информации следствия, причиной пожара стало аварийное состояние печи в частном доме. Как отмечается, в настоящее время следователи осматривают место происшествия, для выяснения обстоятельств инцидента назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что ребенок растапливал печь бензином и сжег дом с людьми под Красноярском.