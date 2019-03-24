Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на индонезийском острове Сулавеси, передает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По имеющимся данным, землетрясение произошло в 125 км к юго-востоку от города Палу на глубине 36 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В 2018 году в Индонезии в результате землетрясения погибли 2,256 человек, более 220 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Как отмечалось, ущерб от стихийного бедствия оценили в $911 млн.