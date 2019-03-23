На тонущем круизном лайнере есть россияне
Три члена экипажа парома Viking Sky, терпящего бедствие у берегов Норвегии, являются россиянами, сообщает РИА «Новости».
Среди пассажиров россиян не оказалось.
«По данным Объединенного центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии, ведется эвакуация (росграждан среди пассажиров не имеется, 3 члена экипажа — россияне)», — говорится в сообщении.
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Посольство находится в контакте с ОЦК для оказания помощи соотечественникам.
Ранее спасатели начали эвакуировать людей из-за поломки двигателя крупного круизного лайнера у западного побережья Норвегии.