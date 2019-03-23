На тонущем круизном лайнере есть россияне

Круизный лайнер VIKING SKY у берегов Норвегии, 23 марта 2019 года Norsk Telegrambyra AS/REUTERS

Три члена экипажа парома Viking Sky, терпящего бедствие у берегов Норвегии, являются россиянами, сообщает РИА «Новости».

Среди пассажиров россиян не оказалось.

«По данным Объединенного центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии, ведется эвакуация (росграждан среди пассажиров не имеется, 3 члена экипажа — россияне)», — говорится в сообщении.

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Посольство находится в контакте с ОЦК для оказания помощи соотечественникам.

Ранее спасатели начали эвакуировать людей из-за поломки двигателя крупного круизного лайнера у западного побережья Норвегии.