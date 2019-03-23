Ревнивый таксист избил журналиста гвоздодером в Пермском крае

В Пермском крае на местного журналиста напал таксист и нанес ему более 20 ударов гвоздодером. Об этом сообщает URA.ru.

По словам очевидцев, журналиста избили возле его дома. На него напал неизвестный и нанес 20 ударов гвоздодером по разным частям тела.

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Отмечается, что журналиста экстренно госпитализировали в больницу.

«На меня напал знакомый таксист, который приревновал ко мне свою жену», — пояснил пострадавший журналист.

Ранее сообщалось, что московский таксист списал 60 тысяч рублей у пассажирки за поездку.