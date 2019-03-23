Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в Мали

Неизвестные вооруженные злоумышленники напали на пастухов, убили их и уничтожили деревню возле города Банкас в Мали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой мэра города Мулая Гуиндо.

Мэр рассказал, что люди, одетые как охотники донзо, ворвались в населенные пункты Огассагу и Велингара.

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«Деревня Огоссагу полностью разрушена», — констатировал Гуиндо.

Также, по его словам, в настоящее время на тих территориях находят тела погибших, которых около 110 человек.

Ранее сообщалось, что в Торонто неизвестные с ножами напали на прохожих.