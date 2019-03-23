Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле

В одной из квартир Тагиле нашли стаю кошек, которые питалась останками друг друга, потому что четыре месяца были без хозяев, передает TagilCity.

По данным агентства, хозяйкой 23 кошек оказалась пожилая женщина, которая попала в больницу и не могла заботиться о своих животных.

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Отмечается, что, когда выжившим котам дали еду, они стали за нее бороться.

Через несколько дней после спасения многие животные погибли из-за отказа почек и тяжелого состояния после стресса, уточняет агентство.

В настоящее время в тагильском приюте остались только два кота.