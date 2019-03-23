Около 800 человек экстренно вывели из московского ТЦ из-за угрозы взрыва

Из торгового центра на Дмитровском шоссе эвакуировали около 800 человек из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отмечается, что неизвестный позвонил и рассказал о бомбе в здании. После этого людей срочно эвакуировали.

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В настоящее время оперативные службы проверяют ТЦ.

Ранее сообщалось, что после звонков о «минировании» проверяют несколько школ в Москве.

Волна заявлений о «минировании» прокатилась по стране в январе 2019 года, все они оказались ложными. Счет эвакуированных людей шел на тысячи.