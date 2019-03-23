Двое мужчин одновременно упали с высоты в Новой Москве

Сразу несколько мужчин одновременно упали с высоты в двух разных городах Новой Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по ЧС.

Отмечается, что после падения мужчин срочно госпитализировали на санитарных вертолетах.

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Уточняется, что один мужчину упал с высоты в Щербинке, а второй — в Щапово.

В настоящее время о здоровье пострадавших пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах девушка упала с 15 этажа и выжила.