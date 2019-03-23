Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб

В Старом Осколе Белгородской области мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен, сообщает RT.

Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на вызов о краже из магазина. При виде полицейских вор попытался сбежать.

«На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержания ранил одного из сотрудников ножом», — рассказал в МВД.

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Сотрудник полиции был вынужден применить оружие, в результате чего нападавший скончался.

Ранее неизвестный возле здания УВД по Нижнекамску несколько раз ранил участкового, находившийся рядом полицейский открыл огонь на поражение. Нападавший был ликвидирован, участковый скончался в машине скорой помощи.