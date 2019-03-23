Северная Македония продлила безвизовый въезд для граждан России

Республика Северная Македония продлила на год возможность безвизового въезда российским гражданам с целью туризма. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну...», — говорится в заявлении МИД.

Реклама

Уточняется, что это право действует без каких-либо дополнительных условий.

Ранее сообщалось, что Тайвань ввел безвизовый въезд для граждан России.