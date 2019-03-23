Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ

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Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Иванков Киевской области. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Вести».

Как отмечается, активисты ПЦУ накинулись на прихожан храма во время православного Великого поста.

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«Около 40 агрессивно настроенных активистов новой религиозной организации окружили территорию храма и выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес верующих...», — говорится в материале.

Уточняется, что три экипажа полиции прибыли на место происшествия.

Ранее сообщалось, что сторонники «новой украинской церкви» захватили Свято-Покровский храм УПЦ в Ровненской области Украины.