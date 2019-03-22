Все судьи томского районного суда ушли в отставку

В Томской области Молчановский районный суд ушел в отставку в полном составе, согласно результатам заседания квалификационной коллегии судей (ККС).

Областная ККС приняла заявления об увольнении всех трех судей инстанции. Причем в документе не указаны причины отставки.

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Как отмечается, полномочия судей истекают 25 марта, 1 и 15 апреля.

Согласно порталу Vtomske.ru, судей могли уволить из-за оправдательного приговора, который был вынесен двум полицейским Молчановского района из-за превышения должностных полномочий. Они не оказали помощь попавшему в ДТП несовершеннолетнему.

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуде подтвердили проведение проверки в отношении судьи Кузьминского суда.