Марроканец вызвал пожарных и отблагодарил их гашишем
Марокканец, живущий в итальянской Кремоне, вызвал пожарных из-за проблемы с окном и отблагодарил их гашишем, передает РИА «Новости».
Уточняется, что окно в доме мужчины стало представлять угрозу из-за сильного ветра, после чего он обратился за помощью в пожарную службу.
Реклама
Когда прибывшая бригада устранила проблемы, мужчина решил вручить пожарной команде наркотики, однако те подарок не оценили и сообщили о нем карабинерам.
Полиция обнаружила у него дома еще больше наркотиков. Теперь ему придется ответить в прокуратуре на обвинения в хранении наркотиков с целью распространения.