Марроканец вызвал пожарных и отблагодарил их гашишем

Марокканец, живущий в итальянской Кремоне, вызвал пожарных из-за проблемы с окном и отблагодарил их гашишем, передает РИА «Новости».

Уточняется, что окно в доме мужчины стало представлять угрозу из-за сильного ветра, после чего он обратился за помощью в пожарную службу.

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Когда прибывшая бригада устранила проблемы, мужчина решил вручить пожарной команде наркотики, однако те подарок не оценили и сообщили о нем карабинерам.

Полиция обнаружила у него дома еще больше наркотиков. Теперь ему придется ответить в прокуратуре на обвинения в хранении наркотиков с целью распространения.