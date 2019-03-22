Пытаясь вернуть мужа, жительница Кубани заплатила «магу» крупную сумму

Жительница Кубани, намереваясь вернуть мужа, обратилась к «магу» и «потомственной ведьме», заплатив им более 145 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, женщина обратилась в полицию, заявив, что она стала жертвой мошенников. По ее словам, двое мужчин и женщина, обещая приворожить ее мужа, завладели крупной суммой денег и золотыми изделиями, а после перестали выходить на связь.

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По данным следствия, один из подозреваемых был задержан. Как оказалось, он общался с потерпевшей от имени троих людей.

«Магу» грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что избивший жену Башаров обвинил во всем колдунов.