Постояльцы отелей стали жертвами тайной съемки в Корее
В Южной Корее более тысячи постояльцев отелей подверглись нелегальной съемке в своих номерах, а видео с их участием было размещено в интернете, сообщает CNN.
Отснятое видео транслировалось на сайт с платным доступом. Камеры были спрятаны в телевизорах, розетках, а также в ванных комнатах, сообщает отдел киберпреступлений полиции Южной Кореи.
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Жертвами стали 1600 человек. Сайт, незаконно транслирующий жизнь постояльцев отелей. За доступ к личной жизни людей бралась ежемесячная плата в размере $45.
Съемка велась в 42 комнатах 30 отелей в 10 городах страны. По обвинению арестованы два человека. Еще двое находятся под следствием.
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