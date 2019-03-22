Рассылавший взрывчатку противникам Трампа признан виновным

В США признан виновным Цезарь Сайок, рассылавший взрывные устройства критикам президента США Дональда Трампа, сообщает NBC News.

57-летнему Сайоку грозит пожизненное заключение. Он признан виновным по 65 пунктам. Ему вменяют использование оружия массового поражения, нелегальную отправку взрывчатых веществ с намерением причинения вреда или убийства. Сейчас Сайок находится под стражей. Приговор должен быть объявлен в сентябре.

Реклама

Отмечается, что обвиняемый признал вину.

«Я знаю, что мои действия были ошибочными и приношу извинения», — сказал Сайок.

Сайок был арестован 26 октября. В это время он жил рядом со своим фургоном, внутри него были расклеены плакаты, восхваляющие Трампа и осуждающие СМИ. Всего Сайок послал 13 бомб. Ни одна из них не взорвалась.

Ранее сообщалось, что отправителя бомб в США не выпустят под залог.