В Мосгорсуде подтвердили проведение проверки в отношении судьи Кузьминского суда

В Мосгорсуде заявили, что судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев не задержан, как сообщали СМИ, но в отношении него идет проверка, предает РИА «Новости».

«Проводится соответствующая проверка следственными органами, по какому именно факту, пока не уточняется», — заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

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Она отметила, что он не задержан.

Ранее сообщалось, что Якубаева задержали в здании суда федерального судью сотрудники ФСБ.