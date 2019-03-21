В Мосгорсуде подтвердили проведение проверки в отношении судьи Кузьминского суда
В Мосгорсуде заявили, что судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев не задержан, как сообщали СМИ, но в отношении него идет проверка, предает РИА «Новости».
«Проводится соответствующая проверка следственными органами, по какому именно факту, пока не уточняется», — заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Она отметила, что он не задержан.
Ранее сообщалось, что Якубаева задержали в здании суда федерального судью сотрудники ФСБ.