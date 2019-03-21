В Новой Зеландии запретили продавать штурмовые винтовки после «бойни» в мечетях

Новозеландский премьер-министра Джасинда Ардерн объявила о полном запрете продажи штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны, передает агентство Bloomberg.

Она выразила уверенность, что «подавляющее большинство» жителей Новой Зеландии, которые законно владеют таким оружием, «поймет» данный запрет. Также премьер подчеркнула, что ограничения введены из соображений «национальной безопасности».

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15 марта в мечетях города Крайстчерч произошел теракт, в результате стрельбы погибли 50 человек, десятки получили ранения.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия меняет закон о контроле за оружием.