Британец сорвал джек-пот и начал новую жизнь

В Великобритании 58-летний житель Эйд Гудчайлд выиграл в лотерею £71 млн (шесть млрд. руб.), сообщает Metro.

По словам победителя, он долго не мог поверить своим глазам. Первым делом Гудчайлд позвонил родителям и сказал, чтобы они перестали экономить, так как теперь у них большое наследство.

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Когда мужчина пришел в себя после восторга, то отпраздновал победу пиццей, жаренными куриными крылышками, а также просмотром матча по регби, уточняет издание.

Также он заявил, что, возможно, его жизнь скоро кардинально изменится.

«Я не из тех победителей, которые скажут, что эта победа не изменит меня», — добавил Гудчайлд.