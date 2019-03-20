Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного

В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.

Британской семье выписали штраф около £200 (около 17 тыс. рублей) за непунктуальный поступок, уточняет издание.

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По словам самих британцев, панихида закончилась вовремя, однако один из участников службы долго выходил из часовни. Члены семьи сильно удивились и задались вопросом, неужели кто-то стоял возле здания с часами и замерял время.

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