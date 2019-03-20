Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы

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Главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов сообщил, что пятилетнюю девочку, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, выписали из медучреждения, передает РИА «Новости».

По его словам, ребенок находится в удовлетворительном состоянии, девочка «достаточно хорошо и эффективно» прошла психологическую реабилитацию.

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«Полную комплексную оценку состояния ее здоровья мы провели, и те признаки респираторного заболевания, вирусные инфекции, воспалительные процессы в ухе — они купированы», — добавил Османов.

Главврач отметил, что после выписки девочка будет передана органам опеки северного округа. Кроме того, удалось найти ее законного представителя.

Ранее сообщалось, что девочка-маугли из Москвы начала говорить.