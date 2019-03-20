Обвиненного в сокрытии педофилии французского кардинала не отправили в отставку

Кардинал и архиепископ Лиона Филипп Барбарен заявил, что папа отклонил его отставку. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее сообщалось, что служитель церкви был приговорен к шести месяцам условного заключения за то, что не сообщил о сексуальных преступлениях священника-педофила Бернарда Прейнта.

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«В понедельник утром (18 марта. — «Газета.Ru») я передал мое прошение об отставке в руки святого отца. Сделав отсылку к презумпции невиновности, он отказался его принять», — сказал Барбарен.

Он добавил, что намерен обжаловать приговор.