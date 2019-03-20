Выживший после семи огнестрельных ранений американец умер из-за пожара дома

Ветеран войны во Вьетнаме, который выжил после семи огнестрельных ранений, умер из-за пожара у себя дома. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, трагедия произошла в небольшом городке Вифлеем в штате Вирджиния. На момент смерти американцу был 71 год.

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Подчеркивается, что во время войны гражданин США даже сумел избежать гибели при ракетной атаке. За свои боевые заслуги он получил две медали.

Ранее сообщалось, что переживший 11 сентября американец погиб при теракте в Найроби.