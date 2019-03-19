Американец надел костюм единорога и попытался ограбить магазин
Полиция штата Мэриленд столкнулась с необычным костюмированным ограблением. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, американец, одетый в костюм единорога, попытался ограбить небольшой магазин. Сразу после преступления он скрылся на машине с сообщником, но попал в аварию.
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Как отмечается, сейчас грабитель-единорог и его пособник находятся в больнице. Пока никакие обвинения против них не были выдвинуты.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии полицейского оштрафовали во время погони за грабителем банка.