Названы самые дорогие города мира

The Economist провел замер и сравнение цен на различные продукты и услуги в мировых мегаполисах и составил на его основе список самых дорогих и дешевых городов мира. Исследование опубликовано на сайте издания.

По итогам 2018 года первое место поделили Гонконг, Париж и Сингапур, в тов время как в 2017-м последний был единоличным лидером. Отмечается, что в Сингапуре, в переводе на российскую валюту, килограмм хлеба стоит более тысячи рублей.

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При этом самыми дешевыми крупными городами мира оказались Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан) и Алма-Ата (Казахстан).

Москва заняла в рейтинге The Economist 102 место.

Ранее сообщалось, что Москва названа городом с самыми большими пробками.