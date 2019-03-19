Росздравнадзор: каждый год миллионы человек умирают из-за медицинских процедур

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что в мире каждый год умирают около шести миллионов человек при оказании медицинской помощи, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что такие данные приводят эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, смерть людей при оказании медпомощи связана с «теми или иными проблемами при диагностических или лечебных процедурах».

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Мурашко подчеркнул, что «развитые страны» тратят до 15% бюджетов здравоохранения для решения подобных проблем.

Ранее были названы российские регионы с самой высокой смертностью.