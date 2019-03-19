В Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка

В Латвии пассажирка рейсового автобуса «вцепилась в волосы» водителя из-за того, что последняя якобы «притворялась», что не знает латышского языка. Об этом сообщает финансируемое Россией агентство Sputnik Латвия со ссылкой на истории из социальных сетей.

Она рассказала, что обращалась к водителю автобуса на латышском языке, а та отвечала ей на русском. Пассажирка также задалась вопросом, почему с ней говорят на «иностранном языке» в Латвии.

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«Закричала, чтобы нас выпустили! Ухмылялась, ехала дальше… Я вцепилась в волосы шофера, что еще могла сделать, если по-латышски не понимает», — сказала пассажирка.

По ее словам, ее вместе с трехлетним ребенком высадили «в поле», из-за чего им пришлось преодолеть большое расстояние «по дождю и ветру».

Ранее сообщалось, что Латвия отгородилась от России забором с колючей проволокой.