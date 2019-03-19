Режим ЧС из-за наводнения ввели в Небраске
В американском штате Небраска в 74 городах и 65 округах введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, губернатор штата Пит Рикетт назвал наводнение историческим по своему масштабу.
Как отмечается, в некоторые города Небраски были прерваны поставки продуктов.
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При этом информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Ранее сообщалось, что базу с «самолетами судного дня» затопило в Небраске.