Режим ЧС из-за наводнения ввели в Небраске

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В американском штате Небраска в 74 городах и 65 округах введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, губернатор штата Пит Рикетт назвал наводнение историческим по своему масштабу.

Как отмечается, в некоторые города Небраски были прерваны поставки продуктов.

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При этом информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что базу с «самолетами судного дня» затопило в Небраске.