Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

«Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции», — написал Николаев.

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По его словам, главным источником данной миграции является «незаконное предпринимательство».

Он также добавил, что власти региона намерены депортировать нелегальных мигрантов.

Николаев пообещал принять необходимые меры и в отношении трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что жители Якутска вышли на митинг после изнасилования женщины мигрантами.