Вышинский пожалуется администрации СИЗО из-за плохих условий в камере
Защита руководителем портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского пожалуется в администрацию СИЗО в Киеве из-за плохих условий содержания журналиста после этапирования из Херсона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.
По словам адвоката Вышинского, журналист находится в «ужаснейших условиях». Он уточнил, что в его камере отсутствует свет, а на кроватях даже нет матрасов. Кроме того, в одной камере с Вышинским также находятся много человек.
Доманский подчеркнул, что направит копию жалобы российскому и украинскому омбудсменам.
Ранее стало известно, когда и куда этапируют Вышинского.
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.