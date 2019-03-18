Вышинский пожалуется администрации СИЗО из-за плохих условий в камере

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Защита руководителем портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского пожалуется в администрацию СИЗО в Киеве из-за плохих условий содержания журналиста после этапирования из Херсона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

По словам адвоката Вышинского, журналист находится в «ужаснейших условиях». Он уточнил, что в его камере отсутствует свет, а на кроватях даже нет матрасов. Кроме того, в одной камере с Вышинским также находятся много человек.

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Доманский подчеркнул, что направит копию жалобы российскому и украинскому омбудсменам.

Ранее стало известно, когда и куда этапируют Вышинского.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.