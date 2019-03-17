На Украине верующих заперли в храме после попытки захвата

<img src="//img.gazeta.ru/files3/723/12001723/1529576432-pic905-895x505-27757.jpg">

Украинских верующих, которые являются приверженцами канонической церкви, заперли в храме в Винницкой области. Об этом сообщает Первый канал.

Как отмечается, нападавшие были представители стамбульского патриархата. По данным телеканала, опасаясь захвата, верующие решили остаться в храме на ночь. «Раскольники» взяли здание взяли в осаду и заблокировали выход.

Реклама

В результате через несколько часов нападавшие отступили. Тем не менее, они по-прежнему считают храм своим имуществом, и что-то подобное еще может повториться, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ).