Столкновения протестующих с полицией произошли в Албании

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В ходе протестов в столице Албании произошли столкновения с полицией, которая применила водометы против участников антиправительственных протестов, передает DW.

Отмечается, что демонстранты в Тиране требуют справедливых выборов и отставки главы албанского правительства. Протестующие попытались прорваться в здание парламента, тогда полиция для разгона участников акции применила водометы и слезоточивый газ.

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По имеющимся данным, протестующие в ответ стали забрасывать полицейских камнями.

Ранее сообщалось, что в Албании в перестрелке с полицейскими убит грек.