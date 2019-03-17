Клан Готти требует от полиции извинений после обвинений в убийстве мафиози

Джон Готти-младший потребовал извинений от полиции после того, как правоохранительные органы обвинили Джина Готти в убийстве боса мафии Гамбино Франческо «Фрэнки Бой» Кали. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, полиция изменила свою версию, заявив, что Гамбино Фраческо Кали был убит в результате личного конфликта с 24-летним Стейтеном Айлендером.

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«Интересно, собираются ли эти чрезвычайно проницательные сотрудники правоохранительных органов приносить извинения Джину Готти», — сказал Готти-младший.

Он подчеркнул, что у Джина Готти есть внуки, и подобная «пропагандистская чепуха» вредит ему и детям.

Ранее сообщалось, что арестован переодевавшийся в женщину глава мафии в Италии.