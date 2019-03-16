Саудовская Аравия назвала причину теракта в Новой Зеландии

Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдулла аль-Муалими назвал причину терактов в Новой Зеландии, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной стало разжигание политиками ненависти против мусульман в отдельных западных странах.

Он отметил, что высказывания парламентариев в отдельных странах пронизаны ненавистью и национализмом.

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Ранее сообщалось, что суд оставил новозеландского террориста под стражей.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. В результате стрельбы погибли 49 человек.