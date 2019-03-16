В ходе визита Порошенко в Полтаву пострадал человек

В результате потасовки активистов и полиции во время визита президента Украины Петра Порошенко в Полтаву пострадал человек, сообщают «Украинские новости».

«В центре Полтавы группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с полицией», — говорится в сообщении.

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Ранее в Киеве около трех тысяч сторонников «Национального корпуса», протестующих возле администрации президента Украины Петра Порошенко, забросали здание игрушечными свиньями.

Отмечается, что во время акции протеста националисты выкрикивали лозунги против украинских властей.