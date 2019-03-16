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Возобновлена продажа билетов на «Евровидение» в Тель-Авиве, остановленную в начале марта из-за нарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Отмечается, что 220 VIP билетов поступили в продажу 14 марта.

«В апреле еще несколько тысяч билетов поступят в электронную кассу», — уточнили в оргкомитете.

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Ранее сообщалось, что израильский общественный вещатель KAN временно остановил продажу билетов на песенный конкурс «Евровидения-2019» в связи с подозрениями на нарушения.

64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.