СБУ ответила на обвинения в подготовке провокаций в Киеве

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Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла обвинения националистов в подготовке провокаций в центре Киева, передает РИА «Новости».

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ действует исключительно в рамках «украинского законодательства».

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Она также добавила, что ведомство будет «наблюдать» за проведением митинга националистов в Киеве.

Ранее сообщалось, что украинская ультраправая политическая партия «Национальный корпус» обвинила СБУ в закладке взрывчатки в центре Киеве.