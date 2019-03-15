СБУ ответила на обвинения в подготовке провокаций в Киеве
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла обвинения националистов в подготовке провокаций в центре Киева, передает РИА «Новости».
Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
По ее словам, СБУ действует исключительно в рамках «украинского законодательства».
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Она также добавила, что ведомство будет «наблюдать» за проведением митинга националистов в Киеве.
Ранее сообщалось, что украинская ультраправая политическая партия «Национальный корпус» обвинила СБУ в закладке взрывчатки в центре Киеве.