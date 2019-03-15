После смерти свидетельницы по делу Берлускони началось расследование

Прокуратура в Милане начала расследование по факту смерти модели Иман Фадил, свидетельницы по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, фигурантом которого был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишет газета la Stampa.

По данным издания, 33-летняя модель была госпитализирована 29 января, а после «месяца мучений» 1 марта девушка умерла. Токсикологическая экспертиза показала, что Фадил скончалась от отравления «смесью радиоактивных веществ».

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Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье «преднамеренное убийство».

Иман Фадил выступала свидетелем по делу о вечеринках на вилле Берлускони, в которых якобы принимали участие несовершеннолетние проститутки.

Ранее стало известно, что Берлускони снова стал фигурантом дела о коррупции.