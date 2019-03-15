Трамп отреагировал на теракт в Новой Зеландии

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Только что разговаривал с Джасиндой Ардерн касательно ужасных событий», — написал Трамп.

По его словам, он проинформировал Ардерн о готовности США оказать поддержку и помощь Новой Зеландии.

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Он также выразил солидарность в связи с терактами в Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке усилили охрану мечетей после теракта в Новой Зеландии.