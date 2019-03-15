Филарет призвал заменить устав ПЦУ

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Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что «новая украинская церковь» должна принять свой устав взамен того, что предложил Константинопольский патриархат. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ПЦУ необходимо иметь свой устав, который должны утвердить на поместном соборе.

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Он также добавил, что Константинополь не против изменения устава «новой украинской церкви».

Филарет подчеркнул, что в уставе следует изменить количество постоянных членов синода.

Ранее Филарет рассказал о взаимодействии «новой церкви» Украины с СБУ.