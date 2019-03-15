Подозреваемый в нападении на охранника Порошенко арестован

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Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемого в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Украины Петра Порошенко Александра Бухтатого. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, подозреваемый гражданин Армении был арестовал на 60 суток.

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Как отмечается, личность второго нападавшего пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с гибелью охранника Порошенко.