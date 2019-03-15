Избежавший ареста депутат Госдумы Белоусов вернется в Москву

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, которого суд в Екатеринбурге отказался арестовать по делу о взятке, планирует вернуться в Москву, передает РИА «Новости».

Об этом заявил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы Белоусова.

По его словам, Белоусову был запрещен выезд за границу.

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Он также добавил, что депутат намерен вернуться в Москву и продолжить работу в Госдуме.

Ранее сообщалось, что Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в аресте Белоусова.