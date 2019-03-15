Госдеп предупредил о большой акции националистов в Киеве

Госдеп предупредил граждан США о предстоящей масштабной акции националистов в центре Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, эта украинская националистическая группа связана с «насилием и беспорядками».

Как отмечается, акция радикалов назначена на 16 марта.

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В Госдепе подчеркнули, что эта группа может вступить в столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что радикалы «сорвали» митинг президента Украины Петра Порошенко в Житомире.