Госдеп предупредил о большой акции националистов в Киеве
Госдеп предупредил граждан США о предстоящей масштабной акции националистов в центре Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, эта украинская националистическая группа связана с «насилием и беспорядками».
Как отмечается, акция радикалов назначена на 16 марта.
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В Госдепе подчеркнули, что эта группа может вступить в столкновения с полицией.
Ранее сообщалось, что радикалы «сорвали» митинг президента Украины Петра Порошенко в Житомире.