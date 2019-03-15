Названа дата эксгумации останков Франко

Вице-премьер Испании Кармен Кальво сообщила, что останки испанского диктатора Франсиско Франко будут эксгумированы из Долины Павших 10 июня, передает агентство EFE.

По ее словам, останки каудильо впоследствии будут перезахоронены в пантеоне Мингоррубио в королевской резиденции Эль Пардо.

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Данное заявление Кальво сделала на пресс-конференции по итогам заседания правительства Испании, на котором было принято данное решение.

Ранее в Испании задержали снайпера, собиравшегося убить премьера страны из-за планов властей Испании перенести останки диктатора Франко из Долины павших.