Число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49

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Глава местной полиции Майк Буш заявил, что число погибших из-за массового расстрела в мечетях в Новой Зеландии возросло до 49 человек, пишет New Zealand Herald.

По последний данным, 49 человек погибли, а 48 ранены из-за стрельбы в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.

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По словам Буша, в мечети Аль-Нур погиб 41 человек, еще семь — стали жертвами в мечети Линвуд, а один человек умер в больнице.

По словам комиссара, это нападение было «очень хорошо спланировано».

Ранее стали известны подробности о задержанных после стрельбы в мечетях Новой Зеландии.

Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

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