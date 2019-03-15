Число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49
Глава местной полиции Майк Буш заявил, что число погибших из-за массового расстрела в мечетях в Новой Зеландии возросло до 49 человек, пишет New Zealand Herald.
По последний данным, 49 человек погибли, а 48 ранены из-за стрельбы в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.
По словам Буша, в мечети Аль-Нур погиб 41 человек, еще семь — стали жертвами в мечети Линвуд, а один человек умер в больнице.
По словам комиссара, это нападение было «очень хорошо спланировано».
Ранее стали известны подробности о задержанных после стрельбы в мечетях Новой Зеландии.
Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.
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