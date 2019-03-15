В Раде посчитали, сколько украинцев покинули страну

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Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что более десяти миллионов трудоспособных жителей покинули Украину и уехали развивать экономику других стан. Об этом он рассказал в эфире телеканала «NewsOne».

Шуфрич отметил, что существует «методология», которая позволяет посчитать количество людей, которые находятся в конкретное время в конкретном месте.

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По его словам, что десять миллионов украинцев покинул страну и переехали в другие страны.

«Посчитано, что сегодня в Украине постоянно находится 28-29 миллионов [человек]», — добавил Шуфрич.

Ранее Шуфрич заявил, что власти, которые заставляют граждан летать в соседнее государство через третью страну, не уважают своих граждан.