В Раде посчитали, сколько украинцев покинули страну
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что более десяти миллионов трудоспособных жителей покинули Украину и уехали развивать экономику других стан. Об этом он рассказал в эфире телеканала «NewsOne».
Шуфрич отметил, что существует «методология», которая позволяет посчитать количество людей, которые находятся в конкретное время в конкретном месте.
Реклама
По его словам, что десять миллионов украинцев покинул страну и переехали в другие страны.
«Посчитано, что сегодня в Украине постоянно находится 28-29 миллионов [человек]», — добавил Шуфрич.
Ранее Шуфрич заявил, что власти, которые заставляют граждан летать в соседнее государство через третью страну, не уважают своих граждан.