Уровень угрозы безопасности повысили в Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардер заявила, что из-за стрельбы в мечетях Новой Зеландии, в результате которой погибли 40 человек, в стране повышен уровень угрозы безопасности. Об этом сообщает телеканал 1 news.

По ее словам, уровень угрозы повысили до максимального.

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«Национальный уровень угрозы безопасности был повышен с низкого до высокого» , — добавила Ардер.

Ранее сообщалось, что названо число раненных при нападении на мечети в Новой Зеландии.

Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

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